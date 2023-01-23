Политолог назвал ошибку России в ходе спецоперации Политолог Пилько: переговоры с Киевом являются серьезной ошибкой России в ходе СВО

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Турция. Стамбул. Президент Турции Тайип Эрдоган (в центре на дальнем плане) во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче, март, 2022г

Политолог-международник Алексей Пилько в беседе с «Царьградом» заявил, что переговоры с Киевом являются серьезной ошибкой России в ходе СВО. Он считает, что нужно просто проводить спецоперацию и не заниматься никакими обсуждениями, кроме обсуждения капитуляции Украины. По его мнению, соглашаясь на переговоры Россия дает ВСУ время собраться с силами, накопить технику от НАТО и перейти в контрнаступление.

Со стороны России было ошибкой вообще начинать эти переговоры. Как и ошибкой были Минские соглашения. Надо было просто проводить военную операцию и не заниматься никакими переговорами, кроме обсуждения политической капитуляции, — отметил Пилько.

Также политолог считает ошибкой привлечение к переговорам олигарха Романа Абрамовича, так как у него нет официального статуса для посредничества. Помимо того, эксперт сомневается в репутации бизнесмена из-за его связей с Борисом Березовским. Он считает, что Абрамович «променял свою страну на Британию».

Продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее рассказал, что кандидатуру бизнесмена Романа Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией предложил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, обсуждение кандидатуры посредника началось еще до начала военных действий, а все украинские политики говорили о необходимости найти посредника.