Поисковики, браузеры и навигаторы российских компаний
Законопроект о предустановке российского ПО реализуют поэтапно. С 2021 года обязательными приложениями станут созданные в стране мессенджеры, соцсети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к госуслугам, а также платёжные приложения.
Финальный этап намечен на июль 2022-го, когда в смартфонах необходимо будет устанавливать музыкальные приложения и видеосервисы, предоставляющие бесплатный доступ к российским телеканалам и радиостанциям.
Как писал NEWS.ru, компания Google случайно открыла доступ к разрабатываемой мобильной операционке Android 11.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен