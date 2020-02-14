https://static.news.ru/photo/78906432-4f48-11ea-9391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поисковики, браузеры и навигаторы российских компаний станут первым софтом, который власти обяжут предустанавливать на продающиеся в РФ смартфоны. Требование вступит в силу с 1 июля.

Законопроект о предустановке российского ПО реализуют поэтапно. С 2021 года обязательными приложениями станут созданные в стране мессенджеры, соцсети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к госуслугам, а также платёжные приложения.

Финальный этап намечен на июль 2022-го, когда в смартфонах необходимо будет устанавливать музыкальные приложения и видеосервисы, предоставляющие бесплатный доступ к российским телеканалам и радиостанциям.

Как писал NEWS.ru, компания Google случайно открыла доступ к разрабатываемой мобильной операционке Android 11.