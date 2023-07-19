Поддубный раскрыл жесткий смысл заявления МО: что пишут военкоры 19 июля Поддубный назвал заявление Минобороны об иностранных судах в Черном море «предупреждением»

Фото: MC3 Jeremy Boan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные корреспонденты и блогеры прокомментировали удары ВС РФ по военным объектам в районе Одессы, оценили потребность ВСУ в артиллерийских боеприпасах и возможности Киева вывозить аграрную продукцию после прекращения зерновой сделки. Что пишут военкоры 19 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Тыловая структура ВСУ болезненно разрушается»

Военный корреспондент Александр Сладков полагает, что ночной удар ВС РФ по военным объектам в районе Одессы — пример «эффективного воздействия» ВС РФ на большие тыловые объекты.

«После повторной атаки Крымского моста мы видим новый ответный ударный прием наших сил: выбирается город, и по нему в одну ночь летит все, что мы обычно тратим на Украину. Угроза ударов по Киеву не дает снимать средства ПВО и отправлять в Одессу взамен разбитых нами этой ночью», — отмечает журналист.

Пока есть ракеты, тыловая структура ВСУ болезненно разрушается, подчеркивает военкор.

Александр Коц: «Восточная Европа не хочет пропускать украинские товары»

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал совместную декларацию Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии о продлении запрета на ввоз зерна с Украины до конца года.

«Это, собственно, все, что нужно знать о „дружеском и союзническом“ отношении восточно-европейских стран к Украине. Они охотно будут поставлять оружие, обучать солдат убивать русских, ремонтировать боевую технику. Но пускать украинские товары на свои рынки — нет. Свои производители и без того не жируют. Дружба дружбой, а табачок — врозь», — отметил журналист.

Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинского зерна в ЕС в апреле. Срок его действия истекает 15 сентября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Куликовский оценил обеспечение ВСУ артиллерийскими снарядами

Военный эксперт Герман Куликовский оценил потребности ВСУ в 155-мм артиллерийских снарядах и производственные возможности западных союзников Украины в течение ближайших двух-трех лет.

«В самом ходовом 155-мм калибре ВСУ хотели бы выстреливать по 12–18 тысяч снарядов в день, но получается по 3,5–4 тысячи. Это в целом бьется с объемами поставок Запада, которые составляют как раз около 2 млн снарядов 155 мм калибра за прошедшие 17 месяцев войны», — отмечает эксперт.

США поддержат объем поставок кассетными боеприпасами и смогут дать за следующий год еще около 1 млн таких снарядов, затем и эти поставки пойдут на спад, считает Куликовский.

«США сейчас производят 20 тысяч 155-мм снарядов в месяц, и предполагается, что в течение двух лет этот показатель будет доведен до примерно 70–80 тыс. снарядов в месяц. В ЕС планируют выйти на производство 600 тысяч 155-мм снарядов — по 50 тысяч в месяц. Это означает, что оптимистические варианты наращивания производства дадут НАТО в сумме примерно 120–130 тысяч 155-мм снарядов в месяц, то есть в лучшем случае на 10% больше, чем Украина выстреливает сейчас», — подсчитал военный эксперт Куликовский.

Александр Ходаковский: «Подрыв моста не мог остаться без реакции»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский считает, что ВСУ атаковали Крымский мост надводными беспилотниками, когда поняли, что зерновая сделка не будет продлена.

«Конечно, повторный подрыв моста не мог остаться без реакции. Тут, собственно, к кому какие претензии? ВСУ ударили по мосту после окончания зерновой сделки. Есть в этом что-то торгашеское: могли ударить по мосту в любое время, но ударили, когда утратилась возможность извлекать выгоду. У нас тоже есть поводы позадавать себе вопросы. Когда-то мы вели боевые действия, а на Украину поступало ГСМ из России. Много ли сохранилось от той копеечной выгоды, когда вся экономика начала выдаиваться на СВО», — обратил внимание Ходаковский.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Евгений Поддубный о заявлении Минобороны о судах в Черном море: «Это было предупреждение»

Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал предупреждением сообщение Минобороны России, что все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов и участниками конфликта.

«Действия стран Запада в рамках „зерновой сделки“ и теракт на Крымском мосту в итоге обернулись для противника серьезным ущербом. Вторые сутки под огнем военная инфраструктура Украины на Черном море. Теперь жесткое заявление МО РФ — по сути предупреждение», — подчеркнул Поддубный.

Военкор считает, что на фоне остановки черноморской инициативы Киев действует ва-банк — «тратит в самоубийственных действиях резервы, логистические возможности и веру в собственный успех».

Борис Рожин: «Турция и США не будут конвоировать торговые суда на Украину»

Военный аналитик Борис Рожин полагает, что США и Турция не будут конвоировать торговые суда с украинским зерном в Черном море. Первые не станут вступать в прямой конфликт с Россией, а вторые хотят договориться о сделке без участия Украины.

«Согласно данным американских СМИ, Турция вслед за США также отказалась обеспечивать конвоирование торговых судов в Одессу. США еще вчера обозначали, что отдают приоритет вывозу украинского зерна сухопутными маршрутами и вступать в прямую войну с Россией из-за торгового коридора в Одессу не собираются. Турция же, очевидно, рассчитывает договориться с Россией о новой продовольственной сделке, уже без участия Украины, поэтому тем более не собирается обеспечивать проведение конвоев в Одессу. Украина же в силу отсутствия флота тем более этого сделать не сможет», — отмечает Рожин.

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