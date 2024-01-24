Почему ВСУ могли сбить Ил-76 в Белгородской области: мнение военкоров

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Ил-76

Сегодня, 24 января, потерпел крушение российский военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных солдат ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. Почему это могло произойти, какие есть версии, что об инциденте думают военкоры, какие последние новости?

«К месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы», — заявили в Минобороны РФ.

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«В Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Корочанском районе. На месте падения возникло возгорание. На месте происшествия продолжают работать следственная группа и сотрудники МЧС. Пока есть две версии падения Ил-76 под Белгородом — либо сбитие, либо техническая неисправность. Учитывая тот факт, что вчера под Суджей накрыли два ЗРК IRIS-T, которые украинские формирования подтащили к границе, в техническую неисправность слабо верится. В ВСУ начали насыщать приграничье зенитно-ракетными комплексами с начала года. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых сегодня в рамках планировавшегося обмена с украинской стороной готовились обменять», — пишут авторы канала.

«Рыбарь» обратил внимание, что обмен достаточно долго затягивался и саботировался украинской стороной.

«Всего обменять должны были 192 человека. Украинская сторона его (обмен. — NEWS.ru) неоднократно саботировала и пыталась подсунуть других людей. Сейчас в ГУР и СБУ наверняка используют историю со сбитым Ил-76, чтобы обвинить российскую сторону в намеренной провокации и срыве процесса по обмену», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: vk.com/belgorod/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области

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«Вижу у некоторых какую-то непонятную радость по поводу того, что в сбитом ИЛ-76 летели украинские пленные. Типа украинские военные убили своих. Остановитесь и прекратите тешить бесов. Погиб русский экипаж, летчики. Русские военные, которые сопровождали пленных. Ну и сами пленные. Да, бойцы ВСУ, граждане Украины. Но, как мы знаем, по сути, это русские люди. Обманутые. Перепрошитые. Иногда совсем манкурты. Но все же русские. Хотя и не наши. Возможно, пока что не наши. Летели домой, к семьям. Мы не знаем, они раскаялись, пленные эти, поняли что-то в плену, переоценили или нет. Если согласился меняться, необязательно же потому, что мечтал снова под Авдеевку москаля бить. Может у кого-то мать дома умирала и он согласился на обмен? Это знает только тот, кто списки составлял. Но глумиться над смертью беспомощного человека, пусть и врага, это бесовщина. Оставьте бесовщину бандеровцам. Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами», — призвал журналист.

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«Ожидаемо, украинские Telegram-каналы стали удалять сообщения о том, что ИЛ-76 был сбит силами ВСУ. Крушение самолета с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, — это еще одна яркая иллюстрация того, что для киевских властей не существует такого понятия, как „свои“. Каждый житель Незалежной — расходный материал в борьбе их западных хозяев против России. И если хозяину нужно, чтобы пленные не долетели, рука украинца, запускающего ракету по самолету с побратимами, не дрогнет. Удивительно, как мало времени потребовалось, чтобы убить в них все человеческое не только по отношению к нам, но и к самим себе. Украинцам давно пора понять, что они сами рано или поздно могут оказаться либо в самолете, либо жать на кнопку, запускающую ракету в самолет. Что из этого хуже — пусть каждый решает сам. Отметим, что официальной версии причин крушения ИЛ-76 нашей стороной пока озвучено не было», — добавил авторы канала.

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«130 км. Предварительно, с такого расстояния был сбит самолет с украинскими пленными на борту. Очередное подтверждение того, что, если украинским нацистам оставить хоть пядь земли, они будут наносить прямой военный ущерб нашей стране. Ну а про создание „буферной зоны“ вблизи российских регионов уже столько копий сломано, что и повторять неохота. Война будет долгой», — добавили авторы канала.

Фото: vk.com/belgorod/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области

Что об этом думают в Госдуме

Глава Комитета по обороне Картаполов заявил SHOT, что после крушения ИЛ-76 в Белгородской области обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу. По его словам, ВСУ намеренно сбили самолет с собственными военнопленными, чтобы обвинить в этом Россию. Операторы ЗРК знали, куда летит самолет, и не могли его спутать с какой-либо другой целью, подчеркнул парламентарий.

Также Картаполов отметил, что украинское руководство знало о готовящемся обмене и было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться.

«Понимаете, какая степень цинизма — уничтожать собственных граждан, солдат, по которым договорились, чтобы они их забрали. С этими людьми — в кавычках, их людьми-то назвать уже нельзя, — наверное, уже никаких переговоров быть не может. А самое главное — всему мировому сообществу пора бы открыть глаза, понять, кому они помогают, зачем они помогают», — призвал он.

Картаполов добавил, что пора вернуться к тезису о том, чтобы признать Украину террористическим государством, а его режим — террористической ячейкой.

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