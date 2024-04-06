«Отнюдь не религиозные фанатики»: Медведев о террористах из «Крокуса» Медведев назвал исполнителей теракта в «Крокусе» примитивными наемными убийцами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Исполнителей теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, нельзя назвать религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, они не имели соответствующей атрибутики. Медведев подчеркнул, что эти преступники являются примитивными наемными убийцами, нанятыми за относительно небольшие деньги для совершения теракта.

Эти мрази — отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру. Ни внешней, ни внутренней атрибутики они не демонстрировали. Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье, — написал зампред Совбеза.

Говоря об организаторах теракта, Медведев признал, что с ними ситуация обстоит несколько сложнее. По его мнению, они прячутся в тени ИГ (организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена). Однако сведения с телефонов террористов, по словам политика, говорят о том, что организаторами являются официальные лица с Украины.

Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе. Так, как разбираются с террористами во всем мире. Без срока давности, — добавил Медведев.

Вместе с этим зампред Совбеза обвинил в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле» президента Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, слова и поступки политика доказывают причастность того к трагедии.

Макрон же сообщал, что Франция обладает полезной информацией об организации теракта. Газета The Washington Post писала, что Вашингтон за две недели до теракта предупредил Москву о готовящейся атаке в концертном зале.