Макрон заявил о наличии у него «полезной информации» по теракту в «Крокусе» Макрон: мы обладаем полезной информацией о происхождении теракта в «Крокусе»

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Эммануэль Макрон

Франция обладает «полезной информацией» об организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил президент страны Эммануэль Макрон, комментируя переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Twitter (X). По его словам, именно поэтому он попросил провести переговоры с российской стороной.

Я действительно попросил директора служб и министра провести переговоры технического характера <...> чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта, — сказал он прессе.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора с министром обороны Франции Шойгу заявил, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца. Он также выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы. Отмечалось, что Лекорню настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и Запада к террористической атаке.

Политолог Александр Перенджиев считает, что Шойгу предельно вежливо и откровенно объяснил, что Парижу нужно думать головой о введении войск на Украину. По его словам, французские войска не имеют такого опыта боевых действий, которые сейчас происходят в зоне специальной военной операции, и могут нарваться на мощный удар российских военнослужащих.