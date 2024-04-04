«Тут вам не Африка»: политолог раскрыл послание Шойгу французам Политолог Перенджиев: Шойгу предупредил Францию, что зона СВО — это не Африка

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню предельно вежливо и откровенно сказал, что Парижу нужно думать головой о введении войск на Украину, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, французские войска не имеют такого опыта боевых действий, которые сейчас происходят в зоне специальной военной операции, и могут нарваться на мощный удар российских военнослужащих.

Шойгу предельно вежливо и откровенно сказал, что Франции нужно думать головой о введении войск на Украину. Он предупредил, что это будут катастрофические последствия для французских военнослужащих, потому что они не имеют опыта ведения таких боевых действий. Тут вам не Африка, не войска аборигенов. Здесь будет мощный и жестокий удар, который понесет массовую гибель французских военнослужащих. Он прямо об этом не сказал, но дал четко понять, — сказал Перенджиев.

Ранее Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Себастьян Лекорню, в ходе которого заявил, что отправка французского контингента на Украину, о которой ранее заявляли в Елисейском дворце, создаст проблемы для самой Франции. Кроме того, была отмечена готовность к диалогу по Украине на основе «Стамбульской мирной инициативы». Также Лекорню решительно осудил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».