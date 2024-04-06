Медведев обвинил Макрона в пособничестве теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил французского лидера Эммануэля Макрона в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале он написал, что слова и поступки президента республики доказывают его причастность к трагедии.

Пособники. Их много. Круг их расширяется и включает тех, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять и пр. С ними тоже все понятно, и они ответят. Гораздо интереснее иные пособники, или международные спонсоры террористов. А тут, увы, ситуация такова — к ним относятся высшие должностные лица стран НАТО. Они разные. Да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта, — говорится в сообщении.

По словам Медведева, Макрон настолько испугался, что ему пришлось через подчиненных отрицать вовлеченность Парижа в теракт. Он добавил, что спонсорами трагедии наряду с французским президентом являются еще несколько западных руководителей.

Именно поэтому любитель устриц с шампанским так обгадился, что вынужден был сам и через своих подчиненных публично отрицать вовлеченность Франции в теракт. Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России, — заключил Медведев.

4 апреля Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой французского военного ведомства обсудил теракт в «Крокус Сити Холле». В ходе беседы глава Минобороны РФ заявил, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца. Он также выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы. Отмечается, что после выражения соболезнований в связи с трагедией Лекорню настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Украины и Запада к террористической атаке.