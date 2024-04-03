WP: США предупреждали Россию об атаке на «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета The Washington Post (WP), ссылающаяся на американских чиновников, сообщила, что Соединенные Штаты за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» якобы предупредили власти России, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки. WP отметила, что США передали эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

Washington Post уточнила, что, по мнению чиновников, со стороны США это было необычное донесение до России, которую американские власти считают противником. WP добавила, этот шаг мог поставить под угрозу раскрытия источники разведданных.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искаженной картины теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным СВР, Госдепартаменту, американским спецслужбам, а также аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

До этого агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Иран предупреждал Россию о возможной террористической атаке. Указано, что Тегеран поделился информацией с Москвой за несколько дней до трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков известил, что Кремль не знает о подобных предупреждениях.