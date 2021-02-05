Осуждённый Ефремов «исчез» из колонии

https://static.news.ru/photo/c065a730-67bc-11eb-8057-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов «исчез» из колонии, в которой отбывает наказание. Об этом рассказал его друг в разговоре с журналистами.

Товарищ артиста поведал, что он регулярно переписывался со знаменитостью. В частности, Ефремов сообщал, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже посмотрел сериал со своим участием вместе с отрядом.

Тогда товарищ актёра отправил ему ответное письмо, однако из колонии пришло неожиданное сообщение. Как оказалось, Ефремов не получил адресованное послание, которое, к слову, также вернулось адресанту.

О том, что письмо не вручено, так как «адресат убыл в другое учреждение», — рассказал друг Ефремова в разговоре с «Московским Комсомольцем».

Позднее адвокат знаменитости Пётр Хархорин подтвердил информацию о том, что его клиент более не содержится в ИК-4 Белгородской области. Он отметил, что артиста действительно перевели в другое учреждение, однако, куда именно и по какой причине, говорить отказался.

Куда — я вам ответить не могу. И почему — тоже. Пока не раскрываем. У него в колонии всё в порядке было, — сказал юрист. Его слова приводит Telegram-канал LifeShot.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Иван Стебунов дружит с осуждённым за смертельное ДТП Михаилом Ефремовым уже более 16 лет. Он регулярно пишет ему письма в колонию, однако ответа так и не получил и не знает, доходят ли они до адресата.

За два с половиной месяца заключения Ефремова так никто и не навестил. Из-за пандемии коронавируса все свидания запрещены. Виновник ДТП не общается с родными и друзьями и по видеосвязи. По данным СМИ, эта услуга так и не была запущена в колонии. Одна минута разговора по Skype из мест не столь отдалённых может обойтись заключённому в семь рублей.