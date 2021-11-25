Останки более 60 детей-жертв нацистов перезахоронят в Ростовской области

В городе Сальске Ростовской области перезахоронят останки 109 мирных жиелй, которые стали жертвами гитлеровских карателей в годы Великой Отечественной войны. Среди погибших 61 мёртвый ребёнок. Останки были найдены в 2021 года во время поисковых работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие откроет казачий крестный ход, который пройдет от проходной бывшего кирпичного завода — места, где были расстреляны мирные жители, через территорию действовавшего при гитлеровцах концлагеря к месту захоронения, — заявили организаторы церемонии.

Они также пообещали, что все пришедшие на церемонию будут соблюдать противоэпидемические меры.

Жертвы нацистов были найдены во время поисковой экспедиции «Без срока давности». Среlи 109 погибших останки 61 ребёнка в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет.

Традиция казачьих областей Юга России подразумевала, и нацисты это хорошо знали, что дети, когда подрастут, будут обязательно мстить за своих убитых родителей. И потому оккупанты тотально зачищали жизненное пространство на этих плодороднейших землях, — объяснил руководитель поисковой экспедиции Андрей Кудряков.

Материалы о массовом убийстве нацистами жителей оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года города Сальска ФСБ России рассекретила летом текущего года. Нацисты устроили в городе настоящий «конвейер смерти». Людей привозили ежедневно на территорию кирпичного завода № 1, расстреливали и сбрсывали в котлованы и силосные ямы. Непосредственно на заводе был устроен концлагерь для советских военнопленых. Всего, а по данным ФСБ, в Сальске были были расстреляны более 3 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура намерена проверить бывших военных нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Это касается бывших военнослужащих, проживающих в других странах.