Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Он находится в Екатеринбурге на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что музыкант
Ранее учёные сравнили проявления постковидного синдрома у болевших полгода и год назад. Спустя 12 месяцев после болезни проблемы со здоровьем остались у 49% пациентов.
Почти каждый третий через год после официального выздоровления страдает от одышки. Каждый пятый — от усталости и слабости в мышцах, каждый четвёртый — от депрессии. Спустя год вернулись к обычной жизни и работе 88% переболевших.
В исследовании