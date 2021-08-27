Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Он находится в Екатеринбурге на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что музыкант находится в реанимации одной из больниц. У Бурдина диагностировали 80-процентное поражение лёгких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Ранее учёные сравнили проявления постковидного синдрома у болевших полгода и год назад. Спустя 12 месяцев после болезни проблемы со здоровьем остались у 49% пациентов.

Почти каждый третий через год после официального выздоровления страдает от одышки. Каждый пятый — от усталости и слабости в мышцах, каждый четвёртый — от депрессии. Спустя год вернулись к обычной жизни и работе 88% переболевших.