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Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

18:31, 27 августа 2021
Основатель группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому Владимир Бурдин Фото: club953724/vk.com
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Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Он находится в Екатеринбурге на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что музыкант находится в реанимации одной из больниц. У Бурдина диагностировали 80-процентное поражение лёгких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Ранее учёные сравнили проявления постковидного синдрома у болевших полгода и год назад. Спустя 12 месяцев после болезни проблемы со здоровьем остались у 49% пациентов.

Почти каждый третий через год после официального выздоровления страдает от одышки. Каждый пятый — от усталости и слабости в мышцах, каждый четвёртый — от депрессии. Спустя год вернулись к обычной жизни и работе 88% переболевших.

В исследовании участвовали 1276 пациентов больницы в Ухани, выписавшихся с января по июнь 2020 года. При сравнении с контрольной группой учитывался возраст, пол и хронические заболевания. Испытуемые проходили физические тесты, лабораторные исследования и заполняли анкеты.

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