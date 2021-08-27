Последствия COVID-19 сохранились у половины переболевших в 2020 году

Учёные сравнили проявления постковидного синдрома у болевших полгода и год назад. Спустя 12 месяцев после болезни проблемы со здоровьем остались у 49% пациентов. Результаты приводит медицинский журнал The Lancet.

Почти каждый третий через год после официального выздоровления страдает от одышки. Каждый пятый — от усталости и слабости в мышцах, каждый четвёртый — от депрессии.

Спустя год вернулись к обычной жизни и работе 88% переболевших.

В исследовании участвовали 1276 пациентов больницы в Ухани, выписавшихся с января по июнь 2020 года. При сравнении с контрольной группой учитывался возраст, пол и хронические заболевания. Испытуемые проходили физические тесты, лабораторные исследования и заполняли анкеты.

Ранее врачи рассказали, что примерно у трети пациентов, перенёсших коронавирус даже в лёгкой форме, появляются проблемы с сердцем. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца и развивается миокардит.