Последствия COVID-19 сохранились у половины переболевших в 2020 году

Учёные сравнили проявления постковидного синдрома у болевших полгода и год назад. Спустя 12 месяцев после болезни проблемы со здоровьем остались у 49% пациентов. Результаты приводит медицинский журнал The Lancet.
Почти каждый третий через год после официального выздоровления страдает от одышки. Каждый пятый — от усталости и слабости в мышцах, каждый четвёртый — от депрессии.
Спустя год вернулись к обычной жизни и работе 88% переболевших.
В исследовании
Ранее врачи рассказали, что примерно у трети пациентов, перенёсших коронавирус даже в лёгкой форме, появляются проблемы с сердцем. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца и развивается миокардит.