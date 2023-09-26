Опубликовано фото разбитого танка ВСУ в районе Работино Военкор Котенок опубликовал фото сожженного танка ВСУ Т-72М1 в районе Работино

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фотографию сожженного в зоне спецоперации танка Т-72М1 армии Украины. По его словам, украинская бронемашина были уничтожена в районе населенного пункта Работино.

26 сентября Котенок показал в своем Telegram-канале фотокадры взорванных в Одесской области зерновозов. По его словам, грузовики находились рядом с морской инфраструктурой в регионе. На опубликованных военкором кадрах видны полностью уничтоженные большегрузы, рядом с которыми пожарные ликвидируют остатки пламени.

В этот же день глава Курской области Роман Старовойт опубликовал фото украинских дронов-камикадзе, перехваченных сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ, а также военнослужащими российской армии. На кадрах видно два небольших дрона и неизвестный блок синего цвета. По словам Старовойта, беспилотники удалось «отобрать» у украинских операторов благодаря противодроновым ружьям.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Военные ВС РФ также отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестовое. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.