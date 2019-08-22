https://static.news.ru/photo/3fc247ba-c42e-11e9-8ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com

Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о территориях, прилегающих к рекам Ия, Азей и Тулунчик в границах города Тулуна Тулунского района Иркутской области, а также к реке Уда (Чуна) в границах города Нижнеудинска Нижнеудинского района Иркутской области. В границах зон затопления нельзя размещать новые населённые пункты и возводить объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты.

Соответствующее поручение ранее выпустила правительственная комиссия по ликвидации последствий наводнения.

Также в настоящее время ведётся работа с администрацией региона для оперативного предоставления сведений из ЕГРН об объектах недвижимости и правах собственности на них. Эти документы необходимы для получения гражданами социальных выплат.

Всего с 28 июня по 21 августа 2019 года Кадастровая палата выдала более 35 тыс. выписок со сведениями о недвижимости в Иркутской области. Подготовлены сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, а также о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) объекты недвижимого имущества. Данные госреестра позволяют установить право собственников на получение государственного жилищного сертификата, в том числе при утрате правоудостоверяющих документов на недвижимость.

Предоставление сведений ЕГРН было организовано в порядке межведомственного взаимодействия между Кадастровой палатой и органами власти Иркутской области. Сами граждане подали всего 530 запросов.