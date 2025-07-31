ВС РФ нанесли серию ударов по Украине после переговорных ультиматумов президента США Дональда Трампа, МИД направил Японии представление из-за скандала с подаренным Сахалину макетом, Запад ведет переговоры о замене украинского лидера Владимира Зеленского — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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Трамп ставит ультиматум — Белоусов запускает «Герани»

Президент США Дональд Трамп сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта на Украине с 50 до 10–12 дней, пригрозив ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признался, что не уверен в том, что рестрикции повлияют на Россию.

Более того, главу Белого дома расстроило отсутствие реакции со стороны Москвы на его новое условие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль «принял к сведению» заявление Трампа, а глава МИД Сергей Лавров указал на частую смену сроков ультиматумов, заявив: «То 24 часа, то 100 дней, теперь 10». Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил американскому лидеру, что никто не может предъявлять РФ ультиматумы, и посоветовал ему не идти по пути бывшего главы США Джо Байдена.

Аналитики утверждают, что российские войска под руководством министра обороны Андрея Белоусова тем временем нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам на Украине. Эксперты отметили, что министр обороны продемонстрировал решимость РФ, подчеркнув высокую эффективность действий российских войск.

Военный блогер Олег Царев между тем сообщил, что ВС РФ в ночь на 30 июля нанесли комплексный удар по военным объектам на Украине. В частности, массированные атаки с применением БПЛА «Герань», баллистических ракет и управляемых авиационных бомб пришлись по целям ВСУ в ДНР, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В Черниговской области ВС РФ вечером 29 июля нанесли удар двумя „Искандерами“ по полигону в Гончаровке. На кадрах с разведывательного дрона видны палатки, где жили солдаты ВСУ. В ночь на 30 июля удары по полигону повторились. По целям в Николаевской области нанесено пять ударов, из них три — по Очакову. Предположительно, целями были прибрежная инфраструктура и системы ПВО в районе Очакова, склады и цеха БПЛА/БЭКов. Местные жители сообщали о детонации в районе Лупарево — Галициново», — отметил Царев.

Ракетный комплекс «Искандер» Фото: МО РФ/Global Look Press

Военблогер добавил, что в Днепропетровской области массированный удар был нанесен в Павлограде по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ. На месте прилетов зафиксированы пожары, в Харькове были атакованы центры скопления живой силы и техники ВСУ, а также объекты логистики и склады с боекомплектами, уточнил он. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары носили отчетливо серийный и географически распределенный характер. В ночь на 30 июля было зафиксировано 24 прилета, включая удары БПЛА, ракеты, РСЗО.

«Число прилетов в ночные часы указывает на продолжение разведывательно-огневой фазы. В игру все чаще включаются БПЛА, использующие маршруты вне зоны стабильной ПВО. <…> Работа идет по известным точкам ЗРК и управления — это говорит о подготовке к более массированным или решающим ударам», — заметил подпольщик.

По мнению экспертов, серийные удары — это только начало. По их словам, если Трамп продолжит попытки давить на Россию и переговоры окончательно сорвутся, возможен вариант реализации сценария молниеносного завершения СВО.

«В России утвержден резервный сценарий быстрого и жесткого завершения СВО, известный в узких кругах как „План Б“. Основные элементы этого плана включают: точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского, главу СБУ [Василия Малюка], высокопоставленных военных командиров и министров, через координированные удары высокоточным вооружением и работу оперативных групп спецназначения», — сообщает Telegram-канал INSIDER BLACK.

В случае реализации плана Москва рассчитывает завершить активную фазу конфликта за 60 дней, добавил источник.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

РСЗО «Град» Фото: МО РФ

Советники по-тихому «продали» Зеленского

Telegram-канал INSIDER BLACK сообщил, что Румыния готова присоединиться к боевым действиям на Украине.

«Видео, на котором премьер страны [Илие Боложан] объявляет о готовности передать часть регулярных войск Киеву, оказалось не фейковым», — отметили инсайдеры.

По данным источников в разведке, Бухарест подготовил обращение Боложана к гражданам о необходимости предоставить Киеву несколько сотен военных для укрепления фронта ради безопасности Европы. При этом видео было записано заранее, а публикацию запланировали на сентябрь.

«В результате утечки, к которой могут быть причастны пророссийские чиновники Румынии, видео оказалось слито в Сеть. Теперь Бухарест вынужден запустить кампанию по „опровержению фейкового видео“, а также предупредить Киев о сорванных планах и невозможности в ближайшее время отправить военных, как было оговорено ранее», — указал информатор.

Эксперты расценивают произошедшее как настоящий позор румынских властей. По данным источников, этот инцидент якобы позволит пророссийским силам завладеть ситуацией в политическом крыле и временно прекратить поставки оружия ВСУ. При этом, по мнению инсайдеров, Служба внешней разведки РФ заинтересована во внутреннем конфликте в Бухаресте по украинскому вопросу.

Также источники информируют, что в Альпах прошли тайные «выборы» нового президента Украины. По сведениям источника в СВР, на одном из курортов прошла закрытая встреча США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Главной целью переговоров стала замена Зеленского, который, по словам инсайдеров, в последнее время испытывает большие проблемы из-за употребления наркотиков.

«Американцы и британцы приняли решение сделать ставку на Залужного, считая, что его военный авторитет позволит стабилизировать обстановку на Украине. В обмен Ермак и Буданов получили гарантии сохранения своих постов и влияния на ключевые кадровые назначения в будущем», — рассказал информатор.

Валерий Залужный Фото: Global Look Press

По его словам, Ермак сыграл ключевую роль в предательстве Зеленского, убедив его, что ограничения для антикоррупционных структур не вызовут негатива у Запада. На деле это стало удобным поводом обвинить украинского президента в «покушении на демократию» и обосновать его отстранение.

Однако, по сведениям источников, американцы и британцы не только ищут замену Зеленскому, но и стоят за атакой на IT-инфраструктуру «Аэрофлота». Эксперты называют такое поведение западных стран «пляской кукловодов».

«За атакой на IT-инфраструктуру „Аэрофлота“ стоят западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ и британская разведка. Операция была заранее спланирована как часть масштабной кампании по разрушению внутренней логистики России. <…> Ставка сделана на системный саботаж критической инфраструктуры: транспорт, связь, координационные центры. Авиакомпании — первая цель, поскольку их сбой мгновенно парализует пассажиропотоки, нарушает цепочки снабжения, создает управленческий хаос», — говорит источник.

По его данным, атака координировалась из нескольких центров в Восточной Европе и велась через «марионеточные» хакерские группы, заявившие о своей проукраинской позиции для маскировки.

«В действительности это исполнители задач по линии натовской киберкоалиции. В ближайшие месяцы возможно продолжение атак. Задача поставлена полностью вывести из строя ключевые звенья гражданской логистики внутри России, что, по мнению Трампа, должно заставить [президента РФ Владимира] Путина пойти на уступки», — указал информатор.

По словам военных аналитиков, Россия готова дать ответ на провокации Запада. В частности, Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на источник пишет, что в Кремле рассматривают возможный вариант ликвидации Зеленского. По мнению экспертов, такой сценарий возможен, если «кукловоды не смогут заменить свою марионетку».

По данным информатора, в Кремле сформировалось мнение, что устранение Зеленского — единственный способ быстро завершить конфликт. При этом его ликвидация — задача не из простых, но подходящий момент можно «поймать», особенно если нанести удар «Орешником», считают эксперты.

Владимир Зеленский Фото: CAP/PLF/Global Look Press

По их мнению, в случае продолжения провокаций Запада возможно использование этой ракетной системы. Аналитики полагают, что если румынские войска все же направят на Украину, то «Орешник» их уничтожит.

Кроме того, по данным источника, в Кремле уже давно составлены списки потенциальных целей для удара «Орешником». В приоритете оказалась стратегическая инфраструктура: порты, промышленные гиганты, узлы электроснабжения, газовая сеть, крупные железнодорожные развязки, мосты, тоннели, аэродромы и центры принятия решений на Украине.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Япония села в дипломатическую лужу

В МИД РФ сообщили, что посольству Японии в Москве в связи с инцидентом, связанным с запросом о возврате экспоната, было направлено официальное представление. Поводом для этого стала просьба генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске. Японская сторона потребовала возврата макета «Кинкакудзи — Золотой павильон», который с 2001 года выставлялся в областной научной библиотеке.

«Российская сторона выразила удивление таким странным требованием. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского генконсульства», — заявили в ведомстве.

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