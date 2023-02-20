«Очередной плевок в Кремль»: Стрелков о визите Байдена в Киев Стрелков назвал визит Байдена в Киев плевком в Кремль

Фото: president.gov.ua

Визит Джо Байдена в Киев

Визит президента США Джо Байдена в Киев является очередным «плевком в Кремль», таким мнением с NEWS.ru поделился бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин). Он полагает, что власти США и Украины тем самым демонстрируют, что не боятся Москву. По его словам, если бы Россия решила нанести удар по Киеву в этом время, то Соединенные Штаты восприняли бы такую атаку как casus belli.

Это демонстрация поддержки для поднятия боевого духа. И очередной плевок в Кремль. Что не боятся. Если вы помните, в начале СВО, в первые дни все посольства даже эвакуировали из Киева. Сейчас все вернулись, и даже президент США не боится приезжать в город, — сказал Стрелков.

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев. Под вой воздушной тревоги он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru предположил, что поездка президента США готовилась заблаговременно по разным каналам. По его словам, такие поездки не осуществляются спонтанно, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей.