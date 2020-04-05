Очередь из грузовиков образовалась в Приморье на границе с КНР

В Приморье в китайской стороне в пункте пропуска Пограничный образовалась очередь из грузовиков, выезжающих в Россию. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Харбине.
Возобновление грузового сообщения через автомобильный пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ действительно привело к росту количества пересекающих его автомобилей и образованию очереди на выезде из Китая, — говорится в сообщении генконсульства.
Там отметили, что одной из причин пробки является недостаточная пропускная способность российской части пограничного перехода.
В настоящее время обе стороны ведут активный диалог по поиску путей разрешения ситуации и стараются увеличить количество пропускаемых автомобилей.
Как ранее писал NEWS.ru, власти китайской провинции Хэйлунцзян выявили у 13 вернувшихся из России граждан Китая коронавирус. Они вылетели из Москвы во Владивосток 1 апреля и затем пересекли российско-китайскую границу.
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