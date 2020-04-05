Очередь из грузовиков образовалась в Приморье на границе с КНР

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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в настоящее время в российских регионах находятся 198 124 человека, проведено почти 700 тысяч тестов на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 401 808 человек, по состоянию на 04.04.2020 под контролем остаются 198 124 человека, — говорится в сообщении...