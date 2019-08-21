https://static.news.ru/photo/c135a31e-c415-11e9-94a0-fa163e074e61_660.jpg Ирина Алашкевич Фото: Скриншот с видео Влада Назарова vk.com

Аппарат правительства Иркутской области обнародовал сведения о доходах чиновницы Ирины Алашкевич, которая грубо оскорбила жертв паводка в Тулуне.

Её зарплата за 2018 год составила 5,3 миллиона рублей. Кроме этого, ею была задекларирована квартира, площадь которой составила 94,1 квадратных метра. При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заработал чуть больше — 5,5 миллиона.

Как писал News.ru, губернатор области должен уволить Алашкевич. Об этом заявили в благотворительном фонде «Оберег», помогавшем жертвам наводнения. Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Женщина грубо высказывается о пострадавших во время паводка жителях. По её словам, на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования».