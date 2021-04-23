Новак рассказал, кто заплатит за газификацию российских посёлков

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Социальная газификация не потребует дополнительного финансирования, так как она будет профинансирована операторами газоснабжения. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Александр Новак.

Источником для газификации являются средства операторов, которые являются газоснабжающими организациями, газораспределительным организациями. Дополнительных средств никто не будет просить. Это собственные средства ГРО и «Газпрома» и тех компаний, которые тоже занимаются этим, — цитирует «Интерфакс» Новака.

Он добавил, что более интенсивная газификация будет финансироваться уже за счёт собственных средств.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что жители населённых пунктов, в которые уже подведён газ, не должны сами платить за то, чтобы трубу провели в их дома, так как муниципальных средств часто не хватает для разведения газопровода по домохозяйствам. Президент поручил «Газпрому» и другим компаниям, занятым в газовой отрасли, решить эту проблему.

Как сообщалось, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что повысить доступность газификации домов нужно при помощи единого регионального оператора газификации, а также через многофункциональные центры (МФЦ) и портал госуслуг.