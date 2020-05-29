Нилов прокомментировал предложение ввести страхование от безработицы

https://static.news.ru/photo/6a17d758-a1a2-11ea-9668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов, не выступает против инициативы отдавать процент с зарплат сотрудников в счёт страхования от безработицы, но и не поддерживает её.

До этого момента в систему социального страхования входило страхование от безработицы, то есть работодатель платил в Фонд социального страхования. Если наступала безработица гражданина, учитывая, что за него взносы аккумулировались в фонде, ему назначалось пособие, — сказал Нилов «360».

По его словам, после этого было принято решение выплачивать это пособие от государства. Чтобы его оформить, нужно прийти в центр занятости и встать на учет как безработному. На данный момент это можно сделать через Интернет. Гражданин при этом получит выплату на основе стажа. Как напомнил Нилов, до пенсионной реформы минимальное пособие 800 рублей, а максимальное составляет около пяти тысяч.

Некоторых людей демотивировали такие размеры. Они отказывались идти на биржу труда, и на мой вопрос, почему они не встают на биржу труда, ведь там бесплатно можно получить профессию, квалификацию, вакансии, говорили, что вакансии непривлекательны, а пособия такие, что дороже будет ездить по потенциальным работодателям, — пояснил парламентарий.

Из-за этого граждане не вставали на учет и не числились в качестве официальных безработных. Однако после пенсионной реформы пособия немного подняли, особенно для лиц предпенсионного возраста. Но суммы, по мнению Нилова, всё равно были несерьёзными. Однако переломным моментом в этой теме стала пандемия COVID-19. Российские власти стали принимать активные меры, чтобы поддержать население, а массовая регистрация началась только тогда, когда президент Владимир Путин заявил, что оставшиеся без работы граждане временно будут получать пособия на уровне МРОТ, отметил Нилов. Их размер составит около 12 тысяч рублей. И, по его словам, возможность встать на учёт онлайн позволила людям начать регистрацию. Теперь прозвучали предложения вернуть систему социального страхования на выплату пособий.

Таким образом это будет или дополнительная нагрузка на бизнес, тогда они должны будут платить дополнительные взносы в ФСС, либо на работников, с которых будет удерживаться соответствующая сумма. Поэтому либо работник теряет, либо бизнес приобретает дополнительную нагрузку.

Работодателям сейчас и так тяжело. Особенно представителям среднего и малого предпринимательства, из-за пандемии отдельные сектора серьезно пострадали, — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что нужно понимать все эти моменты, а решение должна принимать не одна организация. Профсоюзы при этом не должны выступать против, а кабмину выгоднее финансово обременить граждан.

Нилов предлагает найти компромисс и баланс интересов. В качестве примера он привёл страхование от несчастных случаев на производстве, где профицит. Это значит, что средств собирают гораздо больше, чем выплачивают.

Как писал NEWS.ru, Министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрит возможность введения страхования от безработицы, однако приступит к разработке такой системы лишь после соглашений между работодателями и профсоюзами. В случае реализации с зарплат россиян станут брать взносы в специальный фонд, из которого при утрате места работы граждане смогут получать пособия. Как уже заявлял министр Котяков, число безработных в России продолжит расти в мае и июне. В апреле оно выросло до 4,3 млн человек.