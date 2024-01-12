«Ни воды, ни эвакуации». Как боец ВС РФ выживал в блиндаже с солдатом ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российский военный с позывным Бабка рассказал, как он несколько дней провел вместе с украинским бойцом в блиндаже под Артемовском, сообщает Telegram-канал Mash. Что об этом известно?

Когда впервые стало известно про историю двух бойцов

11 декабря 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что два тяжелораненых бойца, один из которых служит в Российской армии, а другой — в Вооруженных силах Украины (ВСУ), несколько дней помогали друг другу выжить в блиндаже под Артемовском.

«Бойца ВС РФ с позывным Бабка считали погибшим — его потеряли в бою с ВСУ. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорников. Когда через несколько дней пошел снег, боец ел его, чтобы не умереть от жажды. Единственный способ спастись — ползти», — говорилось в публикации.

Во время продвижения он обнаружил раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили выживать. Через несколько дней украинский боец скончался.

Что рассказал Бабка про выживание вместе с украинцем

По словам российского военнослужащего, он был ранен из-за обстрела, начавшегося во время штурма. Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри уже находился еще живой украинский военный.

«Потом на утро, как-то все хорошо, кровь застыла, смотрю, и командира нет, и радийки нет. Я решил доползти до блиндажа. Дополз, а там солдат ВСУ еще живой. Он находился там с момента еще предыдущего штурма. А так ВСУ и по нам, и по своим били», — рассказал он.

Российский боец заявил, что они вместе пытались выжить и даже оказали друг другу медицинскую помощь.

«Жили мы с ним. Пытались выживать. У нас воды не было, еда была соленая и какая-то тушенка», — признался солдат.

Также он отметил, что боец ВСУ разговаривал только на украинском языке, из-за чего иногда возникали трудности.

«Когда разговаривает, какие-то слова русские, можешь понять его, а вот это я вообще не понимал. Только понимал, когда он матерился. Его бросили, туда-сюда. Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, как-то по глоточку делали. Снег уже пошел, снегом питался денечек и дождевой водой. Потом он скончался, и я остался один», — пояснил Бабка.

Как проходила эвакуация солдата Бабки

По словам российского бойца, его эвакуировали только на 10-й день, потому что военнослужащим из другого полка поступил приказ, что именно этот блиндаж необходимо было занять.

«Обнаружив меня, они оставили мне воды. Через некоторое время прибегают с группой эвакуации. Человек пять их где-то было. Донесли меня до носилок, а потом вытаскивали через болото. Я то отключался, то невнятно говорил в это время. Тащили меня примерно два с половиной часа», — поделился Бабка.

Также он сообщил, что во время эвакуации ВСУ начали минометный обстрел и его оставили в окопе. В этот момент с его подразделения шла группа эвакуации, которая и забрала бойца. Бабка рассказал, что в Москве находится с 25 декабря и примерно два месяца он еще будет в госпитале.

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