Песков: Россия продолжает СВО для достижения поставленных целей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Россия продолжает проведение специальной военной операции, чтобы достичь своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о тех целях, которые в настоящее время стоят перед страной.

Мы <...> продолжаем специальную военную операцию, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин ясно понимает, чего хочет добиться страна в рамках СВО. Он также обратил внимание на то, что США стали осознавать неэффективность финансовых вложений в Украину и в связи с этим задаются вопросом, стоит ли продолжать тратить деньги.

Представитель Кремля также отмечал, что Москва не видит какого-либо прогресса в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине. Он назвал странной ситуацию, при которой Киев обсуждает с другими странами «мирную формулу» украинского лидера Владимира Зеленского, но продолжает отказываться от диалога с Москвой.

Подводя итоги прошлого года, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что главная задача Вооруженных сил России по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. По его словам, этому способствовал ряд определяющих факторов, в число которых вошли создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.