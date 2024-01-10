«Нас кинули»: шесть бойцов ВСУ сдались в плен в белгородском приграничье Военкор Коц: шесть украинских бойцов попали в плен в белгородском приграничье

Фото: МО РФ

Шесть украинских бойцов попали в плен на границе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц и опубликовал видео с обращением военнопленных. По словам одного из солдат, руководство ВСУ «кинуло» их на границе, из-за чего они были вынуждены сдаться, чтобы спасти свои жизни.

Мы военнослужащие 4-й погранзаставы, 5-й пограничный отряд. Мы были на позиции и выполняли задание охраны государственной границы. <...> Оказавшись в критической ситуации, руководство кинуло нас. <...> Когда нам предложили сдаться в плен, я вспомнил ситуацию, три недели назад произошедшую с нашими товарищами. И для того, чтобы сохранить жизнь моим братьям, я принял решение сдаться в плен, — заявил один из украинских пленных.

Как подчеркнул боец, он с товарищами в течение 10 дней находился на позициях без необходимого обеспечения и никто не пришел им на помощь. Украинский солдат поблагодарил российских военных за то, что они сохранили им жизнь и сдержали свое слово.

Ранее пленный солдат ВСУ Роман Калиниченко рассказал, что все меньше военных и гражданских на Украине доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. По словам бойца, его соотечественники ностальгируют по временам, когда главой государства был Виктор Янукович, при котором было «хорошо, спокойно и тихо».