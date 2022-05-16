Неизвестный сообщил о минировании двух самолётов, летящих в Москву

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный сообщил о минировании двух самолётов направляющихся в Москву. Судна вылетели из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поступило анонимное сообщение о том, что два самолета, следующих в Москву из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, заминированы, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время авиасудна находятся в полёте. После посадки специалисты проведут осмотр лайнеров.

В прошлом году в мае также поступали сообщения о минировании самолётов, осуществляющих рейсы в Москву. Тогда анонимные звонки предупреждали о взрывных устройствах на бортах, летящих из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Уфы.