Названы сроки начала производства нового российского истребителя Checkmate

Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться в 2025–2026 годах. Самолёт будет ждать успех, если он сможет быстро выйти на рынок и при этом у него будет разумная цена. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Борисова, полётные испытания Checkmate намечены на 2023 год, массовое производство начнётся позднее.

Организация массового производства при наличии спроса, а я надеюсь, у него будет спрос, так как этот самолёт обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения, думаю, что 2025–2026 годы— вполне реалистичные сроки, — сказал вице-премьер.

Борисов подчеркнул: если со сроками производства произойдёт опоздание, самолёт окажется невостребованным, так как его место на рынке уже займут американские и китайские модели.

Премьера лёгкого однодвигательного самолёта Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021. Там он был представлен в виде функционального макета.

Самолёт имеет наработки истребителя Су-57, однако он легче. Истребитель изготовлен по технологии «стелс», он получит новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотниками.

Собирать Checkmate планируется на заводе в Комсомольске-на-Амуре.