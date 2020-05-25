Названы самые частые причины отчисления студентов из вузов

https://static.news.ru/photo/70cb7f76-9e98-11ea-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего отчислений студентов из вузов произошло в связи с неуспеваемостью. По этой причине в 2019 году из образовательных учреждений выбыло 125 тысяч человек. Однако, это меньше показателей 2018 года (133 тысячи). С такими данными Минобрнауки ознакомился NEWS.ru.

Примечательно, что студенты стали чаще добровольно бросать учёбу: в прошлом году покинули вузы 97 тысяч человек (в 2018 году — 91 тысяча).

Кроме того, в число самых распространённых причин отчисления попали просрочка оплаты обучения (54,7 тысячи), переход на другую форму учёбы (47,3 тысячи) или в другие вузы (43,2 тысячи).

Несколько меньше людей провалили итоговую аттестацию (почти 8 тысяч) или были наказаны за дисциплинарный проступок (2,3 тысячи).

В целом из высших образовательных учреждений в 2019 году по тем или иным причинам отчислили 429 тысяч студентов (в 2018 году — 465 тысяч).

В ближайшие годы могут участиться случаи, когда учащиеся покидают вузы из-за изменившейся финансовой ситуации, полагает председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

В том числе, мы видим падение доходов у студентов и в принципе у населения в последние годы. Особенно, если студент учится на платном. Даже обучение на бюджете — это недешёвое удовольствие: ты учишься бесплатно, но у тебя может не быть общежития, жилья. Тебе нужно себя обеспечивать. Особенно, если ты учишься в большом городе далеко от родителей, то даже бесплатное образование становится очень дорогой услугой из-за сопутствующих вещей, — пояснил Цапко NEWS.ru.

Он добавил, что также многие под давлением общества поначалу поступают учиться в вуз на какую-либо специальность. Но позже осознают отсутствие интереса к такому обучению и не хотят тратить на него время и силы.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что зачисление в колледжи в 2020 году будет проходить по аттестатам о неполном среднем образовании. Причем отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) на это не повлияет.