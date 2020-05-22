Общество

Зачисление в российские колледжи пройдёт по аттестатам

19:17, 22 мая 2020
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Зачисление в колледжи в 2020 году будет проходить по аттестатам о неполном среднем образовании. Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) на это не повлияет, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отменил, что отказ от итоговой аттестации — вынужденная мера «по понятным причинам».

Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок, — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минпросвещения сообщили, что ОГЭ по русскому языку и математике для учеников девятых классов из-за пандемии коронавируса отменены.

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