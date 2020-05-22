Зачисление в российские колледжи пройдёт по аттестатам

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В Минпросвещения планируют организовать в июне кружки и секции для школьников, которые будут в этом нуждаться. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Понятно, что многие школьники и родители будут отдыхать, но дополнительно — там, где необходимость будет, — мы такую возможность обеспечим, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Министр добавил,...