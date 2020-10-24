Росстат назвал регионы, жители которых дольше всех работали в пандемию

Во время пандемии наиболее долго работали жители Амурской (36,8 часов в неделю), Еврейской автономной (36,2) и Кемеровской (35,9) областей. С такими данными Росстата за второй квартал 2020 года касательно средней продолжительности рабочей недели занятого населения в возрасте 15-72 лет ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в пятёрку регионов-лидеров по показателю попали Забайкальский край (35,4) и Новосибирская область (35,1).

Тогда как минимальные значения зафиксированы по Чечне (24,5), Карачаево-Черкесии (26), Кабардино-Балкарии (26,6), Москве (27,8) и Санкт-Петербургу (27,9).

В среднем по России во втором квартале рабочая неделя у людей длилась 31,6 часа (в аналогичном периоде прошлого года — 37,9). Причём мужчины (33,8) работали дольше, чем женщины (29,4).

Причём наиболее долго мужчинам пришлось трудиться в Еврейской автономной (40,2), Амурской (39,1) и Томской (38,9) областях. А женщинам — в Амурской (34,4), Кемеровской (34) и Белгородской (34) областях.

При этом эксперты полагают, что переработка в пандемию может быть особенно опасна для здоровья. Если человек слишком много трудится, у него падает иммунитет и растёт риск заболеть коронавирусом, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

Сказывается так, что человек говорит, что «у меня затуманены глаза, слабость, усталость, всё время хочется поспать». Получается, что в основном нагрузка идёт на голову, сон уменьшается. Отдыхать у нас при пандемии негде. Перед телевизором — это тоже нагрузка. Человек больше смотрел телевизор — меньше спит. Замкнутый круг. Получается, что люди очень быстро устают, перенапрягаются и начинают болеть. Вышел на улице погулять — простыл, сразу заболел. Человек уставший — иммунная система ослабла, желудочно-кишечный тракт страдает, гиподинамия, — пояснила Лапа.

По её словам, для снижения рисков человеку нужно оптимизировать своё рабочее время. В частности, отдыхать по 15 минут после каждых 40 работы. Сам трудовой день не должен продолжаться боле восьми часов. Также внимание следует удалить достаточному сну — не меньше восьми часов. Кроме того, необходимо стараться отдыхать на свежем воздухе и употреблять здоровую пищу. Не стоит забывать и о том, что нужно больше ходить и минимизировать общение с гаджетами и просмотр телевизора.

Ранее резидент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на рынке труда остаётся сложной. По его словам, уровень безработицы в России в сентябре составил 6,3%. Увеличение доходов россиян и рост занятости остаются ключевым вопросом для государства, отметил лидер страны.