Названо оружие, которое защитит Россию от американских F-16 Военэксперт Матвийчук: истребители F-16 могут быть сбиты российскими ЗРК С-300

Фото: МО РФ

Американские истребители F-16, которые будут переданы Вооруженным силам Украины, могут быть сбиты зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что российские самолеты, в частности Су-30, Су-35 и МиГ-29, также справятся с F-16. По его словам, техника ВС РФ превосходит и по дальности огневого поражения, и по разведке.

Эти F-16, передаваемые НАТО Украине, устарели, они 1970-х годов. Они не смогут на равных бороться в небе с нашими Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29, Су-27, МиГ-31 и тем более с Су-57. Наша техника превосходит их и по дальности огневого поражения, и по разведке. А наши С-300 и С-400 собьют F-16 за милую душу. Скорее всего, мы их собьем «Торами», «Буками», — высказался Матвийчук.

США, Нидерланды и Дания ранее пообещали предоставить Украине целые эскадрильи F-16. Западные страны отметили приверженность наращиванию военно-воздушного потенциала украинской страны. Планируется, что уже этим летом украинские пилоты начнут летать на F-16. Процесс передачи истребителей начался.

Ранее сообщалось, что часть переданных Украине F-16 могут разместить в Польше. По информации зарубежных СМИ, Киев обеспокоен после серии ударов российской армии по военным аэродромам в Полтавской области, нанесшей украинским ВВС колоссальные потери.