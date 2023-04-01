Названа причина ограниченной помощи Украине со стороны НАТО Суконкин: ограниченная помощь Украине стран НАТО связана с нехваткой оружия

Фото: U.S. Navy

Военные ресурсы стран НАТО для осуществления поставок оружия на Украину на текущий момент ограничены, поскольку после развала СССР началась утилизация вооружений, вызванная нецелесообразностью содержания большого количества войск, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, в Минобороны ФРГ имели в виду, что Запад не может выйти на необходимые темпы производства, чтобы помочь одновременно и Киеву, и себе.

Говоря об Украине, они уже выгребли все советское, а на Западе — в ФРГ, Польше, Словакии, которые славились оружейной промышленностью, ударными темпами начинают работать, восполнять поставки Украине, — сказал он.

Суконкин подчеркнул, что Запад все равно выйдет на необходимые темпы производства оружия, а США, находящиеся за пределами досягаемости, тоже наращивают темпы производства оружия и начнут поставлять оружие Западу.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что государства НАТО планируют отправить Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard. По его словам, отправить Украине больше едва ли получится, поскольку ресурсы союзников ограничены. Как заметил Писториус, он сам как министр обороны просто не может отдать все, к тому же есть резервы, которые нельзя расходовать.