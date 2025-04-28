Названа наиболее вероятная цель украинских дронов под Петербургом Военэксперт Дандыкин: ВСУ хотели атаковать порт Усть-Луга под Петербургом

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Военнослужащий ВСУ

Целью украинских дронов в Ленинградской области мог быть порт Усть-Луга, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, этот объект является важным логистическим центром, обеспечивающим топливные задачи.

Маршрут у дронов ВСУ очевиден: это наш комплекс логистики, это порт Усть-Луга, куда они пытаются прорваться. Все, что связано с топливом, все, что связано с поступлением в бюджет, и все остальное. Они от этого не отказывались. Они этим занимались, когда была договоренность месяц не бить по энергообъектам. Они били, а мы не били. Так что вот такая тема. Хотя могли и другие объекты. В Санкт-Петербурге много что есть, но, как говорится, враг не пройдет, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ запускали беспилотники под названием «Лисица», которые преодолевают расстояние в 1000 километров. По словам военного эксперта, украинская армия может запускать дроны из Черниговской и Сумской областей.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе уничтожили два беспилотника ВСУ. Один БПЛА перехватили над Киришским районом, другой — над Волховским. Глава региона добавил, что пострадавших нет и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.