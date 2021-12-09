Оценён масштаб вклада пользователей Avito в защиту экологии

Пользователи интернет-сервиса для покупки товаров и услуг Avito сократили выбросы парниковых газов в объёме 18 млн тонн, сообщает «Газета.Ru». Это удалось с помощью покупки подержанных товаров вместо новых, производство которых бы привело к образованию именно такого количества вредных веществ.

Согласно данным Рослесинфорга, для поглощения одной тонны углерода нужны 2,5 гектара леса, исходя из этой формулы экологический вклад Avito составляет почти 12 млн гектаров леса — а это почти на 30% больше всей площади Карельских лесов! — заявили представители Avito.

Кроме того, приобретение товаров на сервисе позволило сэкономить более 1,3 млрд килограммов различных материалов, 267 млн ГДж энергии и 123 млн кубических метров воды. Аналитики отметили, что количество материалов, которые пошли бы на производство новых товаров, «превратилось бы в итоге в 23 новых полигона отходов».

Ранее сообщалось, что объёмы выбросов парниковых газов — которые считаются главной причиной катастрофических изменений глобального климата, — в 2021 году резко выросли по сравнению с прошлым годом. Основными источниками эмиссии углекислоты вновь стали те самые страны, правительства которых громче всех бьют тревогу по поводу грядущей тепловой смерти человечества.