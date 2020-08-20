Навального признали нетранспортабельным

https://static.news.ru/photo/a81d9652-e36d-11ea-82b7-fa163e074e61_660.jpgАлексей НавальныйФото: Nikolay Titov/Global Look Press
Главный врач омской больницы, куда госпитализирован Алексей Навальный, заявил, что больной нетранспортабелен. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Ярмыш добавила, что состояние Навального, по словам врача, нестабильно. Решения родственников для его перевозки недостаточно.
Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно, — написала пресс-секретарь в Twitter.
Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из столичных больниц, чтобы принять участие в расширенном консилиуме относительно состояния пациента.