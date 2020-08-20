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Навального признали нетранспортабельным

07:59, 21 августа 2020 289
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Главный врач омской больницы, куда госпитализирован Алексей Навальный, заявил, что больной нетранспортабелен. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Ярмыш добавила, что состояние Навального, по словам врача, нестабильно. Решения родственников для его перевозки недостаточно.

Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно, — написала пресс-секретарь в Twitter.

Утром 21 августа в Омск прибыли врачи из столичных больниц, чтобы принять участие в расширенном консилиуме относительно состояния пациента. 

Навальный госпитализирован 20 августа, после того как ему стало плохо в самолёте, совершавшем рейс из Томска. Позже стало известно, что он впал в кому. По одной из версий, Навальный был отравлен

Как писал NEWS.ru ранее, по данным немецких СМИ, в ночь на 21 августа за Навальным вылетел самолёт с медиками из Германии. Его рассчитывали доставить на лечение в Берлин.

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