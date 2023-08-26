Наступление ВСУ забуксовало в Работино: кадры с места боев

Фото: МО Украины

В районе села Работино несколько дней идут одни из самых интенсивных боев на Запорожском направлении. Как пишут российские военкоры, украинским войскам не удалось прорвать первую линию обороны ВС России, контрнаступление ВСУ на этом участке забуксовало.

Военкор Роман Сапоньков заявил, что динамика наступления украинских военных на село Работино Запорожской области постепенно снижается. По его словам, российские солдаты «выжимают» бойцов ВСУ к северным окраинам города.

Военкор Александр Сладков в свою очередь развеял иллюзии американских экспертов о прорыве ВСУ обороны ВС РФ под Ореховым в Запорожской области. По его словам, российская армия продолжает наносить удары по украинским военным в Работино. Сладков подчеркивает, что это говорит о том, ВСУ еще не прошли этот рубеж. Также эксперт выразил сомнения, что украинцам удалось прорвать первую линию обороны, не говоря о следующих эшелонах защиты.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что элитная группировка ВСУ «Марун», на вооружении которой находятся танки Leopard, понесла многотысячные потери при попытке штурма Работино.

Штурмовики ВСУ попали в «огневой мешок» в селе Работино, отметил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его информации, противник безуспешно пытается прорваться вперед и при этом спотыкается о мощные укрепления первой линии обороны ВС РФ.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Украине очень нужна проходящая у Работино дорога, ведущая на Токмак и Мелитополь. Он отметил, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении и хотят «каким-то образом вернуть контроль над Артемовском». Он предположил, что украинские войска могут провести перегруппировку и продолжить наступать остатками.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Работино практически полностью уничтожено в ходе интенсивных боев. По его словам, населенного пункта «больше не существует» и там нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.