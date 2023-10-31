«Наступает наше время»: зачем Теплинский возглавил группировку «Днепр» Эксперт Алесин назвал назначение Теплинского прологом активных боевых действий

Фото: МО РФ

Генерал-полковника Михаила Теплинского назначили командующим российской группировкой войск «Днепр», которая действует на Херсонском направлении. Что известно о его личности и военной карьере, почему высшее военно-политическое руководство России пошло на новые кадровые перестановки и как изменится ситуация на Южном направлении в зоне спецоперации с приходом нового командующего, разбирался NEWS.ru.

Что известно о назначении

О назначении Теплинского сообщили 29 октября источники Telegram-канала «Военкоры Русской Весны». На следующий день эту информацию подтвердил ТАСС.

«Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск „Днепр“. Об этом нам сообщил источник в военных кругах», — говорится в сообщении.

Фото: МО РФ Михаил Теплинский

Источник в Минобороны рассказал военному корреспонденту Юрию Котенку, что передача дел и должности командующего группировкой «Днепр» прошла в рабочем режиме. Ранее Михаил Теплинский занимал пост заместителя командующего объединенной группировкой в зоне СВО по боевой работе.

«Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский отметил, что генерал-полковник Олег Макаревич „переведен на другой важный участок работы“», — говорится в сообщении военкора.

Официальной информации о назначении нового командующего на Херсонском направлении пока нет.

На этом посту Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича, который был назначен командовать Херсонским направлением в апреле 2023 года. В настоящее время на сайте Минобороны РФ Макаревич указан как начальник Общевойсковой академии ВС РФ. Упоминаний о его участии в СВО на сайте нет. Информации Минобороны о снятии Макаревича с должности командующего группировкой также нет.

Что изменится с назначением Теплинского

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что Михаил Теплинский сможет изменить к лучшему ситуацию на Херсонском направлении.

«Я не раз бывал в 76-й дивизии ВДВ, помню, как там рос Теплинский. Он добросовестно вытоптал все положенные для генерала ступени. Он командовал много, участвовал в боевых действиях. Он и раньше бывал на поле боя, сейчас он вернулся», — рассказал военный эксперт в беседе с NEWS.ru.

Баранец предположил, что Теплинский сам попросился на передовое направление.

«Он уже был в зоне СВО, потом вернулся в Псков, чтобы там присматривать за дивизией. Сейчас он вернулся, мотивируя тем, что на этом направлении много его войск ВДВ и командир должен быть с ними в одной цепи, в одном окопе. Десантники говорят, что Теплинский на своем месте. Это офицер, который вырос в среде ВДВ, достаточно твердый командир. Я думаю, что появление Теплинского на поле боя поднимет боевой дух десантников. Это правильно, хорошо и нужно», — указал Баранец.

Как с приходом нового командующего изменится ситуация в зоне СВО

Доля воздушно-десантных войск в группировке «Днепр» может быть повышена после назначения Теплинского, считает военный аналитик Александр Алесин. В разговоре с NEW.ru он предположил, что активность российских войск с наступлением зимы может быть сосредоточена на Южном направлении в зоне СВО.

«Я полагаю, что назначение генерал-полковника Теплинского — это пролог активных боевых действий. Вопрос в том, когда активная оборона российской армии перейдет к наступлению, которое позволит решительным образом изменить ситуацию в зоне спецоперации и поставить ВСУ перед катастрофой. Я думаю, что долго ждать этого не придется, откладывать до лета 2024 года Российская Федерация не захочет», — заявил Алесин.

Фото: МО РФ

Военный эксперт Владислав Шурыгин выразил в беседе с NEWS.ru уверенность, что назначение Михаила Теплинского командующим целым направлением положительно скажется на ведении боевых действий.

«Наступает наше время после того, как Украина выдохлась. Она уже не способна наступать, как это делала раньше. Теплинский доказал свою эффективность. Он способен переломить ситуацию. Я считаю его одним из самых талантливых и адекватных командующих», — подчеркнул Шурыгин.

Аналогичным мнением о генерале с NEWS.ru поделился военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я с большой радостью воспринимаю назначение Теплинского командующим группировкой «Днепр» на Херсонском направлении. Пожалуй, это один из лучших наших военачальников, которых мне довелось знать, имеющий боевой опыт в прохождении службы, — сказал Дандыкин.

Куда Теплинский пропал в начале 2023 года

В январе 2023 года в СМИ распространились слухи об отстранении генерал-полковника Теплинского от командования Воздушно-десантными войсками. Телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z» тогда выражал недоумение в связи с кадровыми перестановками в ВДВ.

«Фактически отстранен от дел один из самых популярных генералов в войсках — командующий ВДВ Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский, человек, умеющий воевать, держащий слово. По моей информации, он написал рапорт об увольнении и уже проходит ВВК», — писал Котенок.

Однако высокопоставленный источник в Минобороны России опроверг эту информацию.

Фото: МО РФ Михаил Теплинский (слева)

«Теплинский успешно решает задачи по руководству подчиненными войсками, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине», — пояснил собеседник ТАСС.

Все возможные паузы и уходы в тень военных персон первого ранга — один из элементов вооруженной борьбы, отмечает Александр Алесин. По его словам, слухи вокруг карьеры генерал-полковника могли распространяться высшим военно-политическим руководством намеренно, чтобы ввести противника в заблуждения.

«Назначение столь значимых фигур находится в поле зрения разведок и военно-аналитических центров зарубежных держав. Руководство Российской Федерации принимает во внимание правила этой игры и строго соблюдает их. Это было сделано сознательно и специально. На той стороне фронта теперь задумаются, что же это могло значить», — рассуждает Алесин.

Что еще известно о Теплинском

Генерал-полковнику Михаилу Теплинскому 54 года. Он родился в поселке Моспино Донецкой области Украинской ССР, говорится на сайте Минобороны РФ. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола.

В 1995 году Теплинскому было присвоено звание Героя РФ «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по установлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики». На этот момент он был старшим лейтенантом.

Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС Россия. Москва. 25 мая 1995 г. Старший лейтенант Михаил Юрьевич Теплинский в момент получения звания Героя РФ за мужество и героизм при выполнении специального задания из рук президента РФ Бориса Николаевича Ельцина

В 2002 году Теплинский стал заместителем командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а в 2003-м — начальником штаба соединения.

Спустя четыре года был назначен начальником 212-го гвардейского окружного учебного центра имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова. В 2013 году Теплинский стал командующим 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

А командующим Воздушно-десантными войсками он был назначен указом президента Путина в 2022 году. Генерал находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечает, что в войсках у нового командующего группировкой «Днепр» репутация одного из самых грамотных генералов. Он также является кавалером орденов Святого Георгия и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденов Кутузова, ордена Мужества и медалей «За заслуги» и «За отвагу».

Ранее Теплинский был замкомандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО. 18 апреля он зачитывал доклад президенту Владимиру Путину о ситуации на Херсонском направлении.

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