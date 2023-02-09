«Наше главное оружие – это страх»: интервью с российским снайпером О ежедневной охоте на противника и ощущениях от уничтожения цели рассказал NEWS.ru командир снайперской группы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Командир российской снайперской группы, которая работает в зоне СВО — автор Telegram-канала «Дневник Мракоборца», встретился с корреспондентом NEWS.ru в Луганске. Сюда он выбрался с боевых отдохнуть на пару дней. Что чувствует снайпер, отправляя на тот свет свою цель и по кому стрелять не принято? Как украинцы готовят из девочек-малолеток профессиональных убийц и почему дуэли с ними — самое сложное? Откровенные признания — в интервью настоящего снайпера, чья группа уничтожила более 100 целей.

— Снайпер, на каких участках фронта удалось побывать?

— С начала СВО я побывал в Макеевке, Ясиноватой, Торском, Красном Лимане. Последние месяцы мы вели деятельность на Сватово-Кременном участке — в районе поселков Червоная Диброва, Чернопоповка, Лесничество, где мы сдерживали натиск противника. Сейчас началось контрнаступление: мы откинули противника уже более чем на 10 километров.

— В чем главная особенность вашей работы?

— Главное оружие любого снайпера — это не снайперская винтовка, не пулемет и не автомат. Главное оружие снайпера — это страх. Именно создание страха в рядах противника — основная задача любого снайпера или снайперской группы. Этим мы отличаемся от других подразделений. Крик «Снайпер», когда работает противник или когда работаем мы, сразу же сковывает противника ужасом. Наша основная задача — посеять панику и страх у врага, что мы успешно уже много месяцев и делаем.

Фото: Telegram-канала «Дневник Мракоборца»

— Кто ваши цели?

— В первую очередь мы охотимся на снайперов противника — это своего рода снайперские дуэли, в ходе которых мы должны уничтожить наших коллег по цеху в рядах противника. Второе — это офицеры, диверсанты, разведчики, минометные расчеты. Кто конкретно нам интересен, мы ориентируемся на месте.

Нужно быть очень избирательным в том, по кому ты работаешь. Снайпер, который охотится на пехотинцев, — это человек без этики, без чести, не понимающий основу своей работы. Если я увижу идущего по лесу пехотинца, я не буду в него стрелять: он мне неинтересен. Убрав пехотинца противника, я скомпрометирую свою позицию — мне придется сворачивать боевое задание, уходить. А из-за того, что я ушел, снайпер противников может убить моих братьев по оружию. Поэтому я останусь и буду ждать более выгодную цель, чтобы ее уничтожить.

— Что ты чувствуешь, когда попадаешь в цель? Ведь любой снайпер понимает, что человек по ту сторону, в которого прилетела пуля калибра 7,62 или, тем более 12,7 мм, скорее всего, не выживет...

— Напомню слова Людмилы Павлюченко, легендарного снайпера Великой Отечественной войны, советской «леди Смерть». Когда ей задали вопрос: «Понимаете ли вы, что вы убили 309 человек», она сказала: «Не человек, а нацистов». Аналогичные ощущения и у нас. Мы не с людьми воем — какие могут быть эмоции! Для меня он — враг! Что я испытываю? Радость, что я дождался наконец момента и устранил цель. «Минус один» — мои братья по оружию в безопасности — вот что я ощущаю в первую очередь.

— Каков твой личный счет и каков счет твоей снайперской группы?

— Личный счет — это закрытая информация, но в целом у нас в группе — больше сотни успешных выполнений, успешно отработанных целей. Поэтому нашу группу безумно боятся на том участке, где мы появляемся. В основном нам противостояла украинская снайперская группа «Егеря» и польская диверсионная снайперская группа «Новак». Последнюю мы разнесли в пух и прах в январе, когда столкнулись с ними и взяли их в засаду — группа «Новак» была полностью уничтожена нашей группой. Поэтому за нами идет охота, но не очень-то успешно для противника. Пока наши сердца бьются, мы будем уничтожать врага, и у противника не будет никаких шансов.

— В Новый год сотни тысяч прочтений получила история про ваше противостояние под Сватово с украинской снайпершей по имени Горгона. Чем закончилась история и будет ли у нее продолжение?

— По нашей информации, на Украине в снайперскую школу отбирают девушек с 12 лет — к 16–17 годам они уже профессиональные убийцы. Женщина-снайпер всегда сильнее мужчины (если у них одинаковая подготовка и опыт). Женщина шанса мужчине не оставит — мы «вывозим» только за счет опыта: это не мой первый конфликт (и, дай Бог, не последний). Тяжело, но пока что мы побеждаем.

Из группы «Егеря», которые заходили в Червоная Диброва, моя группа ликвидировала всех, кроме Сватовской Горгоны. Это девушка-снайпер, профессионал, она воюет уже много лет — опыт у нее просто феноменальный. Более того — дополненный современными технологиями: удаленные камеры, коптеры с тепловизором, сигнальные датчики. Сражаться с таким противником было в первую очередь интересно, во-вторую — тяжело.

Горгону, как и остатки «Егерей», эвакуировали с нашего направления на переформирование. Добить ее я не успел, победитель между нами не был установлен. Но мы сейчас выдвигаемся на новое направление и знаем, что «Егеря» там. Я думаю, что точку в истории нашего противостояния с Горгоной мы поставим.

Фото: Telegram-канала «Дневник Мракоборца»

— В жизни каждого подразделения есть множество историй, которые бойцы любят пересказывать друг другу. Можешь рассказать какую-нибудь из вашей жизни?

— Историй много — они случаются каждое боевое задание. Одна из недавних, которая запомнилась: недавно мы наткнулись на превосходящие силы противника, и бой складывался не в нашу пользу. И единственный мобилизованный с нашего отряда, пулеметчик Кузя, подполз ко мне и спросил: «Командир, можно я прижму их огнем?» «Можешь!» — ответил я ему.

Следующие 2-3 минуты головы поднять не мог никто: ни мы, ни противники — казалось, даже деревья хотят разбежаться, с деревьев посыпались перья птиц. Противника как ветром сдуло. Фактически один мобилизованный с пулеметом и тремя лентами остановил врагов и заставить их обратиться в бегство.

— То есть он разрядил в них три пулеметных ленты?

— Да, и разрядил очень качественно: падающие с деревьев перья я не забуду никогда: даже мы боялись поднять голову из-за такого плотного огня. Теперь у нас в отряде есть выражение: в сложный момент говорим «Выпускай Кракена» или «Пора выпускать Кузю». Теперь это наш козырной туз, секретное оружие отряда — Кузя с пулеметом.

— Я слышал, что ты сейчас не просто командир снайперской группы — тебя назначили руководить большим воинским подразделением. Как удается совмещать эту работу с личной работой снайпера?

— Я никогда не был любителем сидеть в штабе, и какую бы должность мне ни дали, я не буду там отсиживаться. Я всегда веду группу сам, какую бы должность я ни занимал. И свой функционал я продолжу выполнять, вне зависимости от погон и званий: всегда буду со своими ребятами до конца и всегда буду первым — это моя задача как командира.