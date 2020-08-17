Наименьший темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Карелии

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В Карелии за минувшие сутки отмечен наименьший темп прироста случаев коронавирусной инфекции — 0,1%. В Чукотском и Ненецком автономном округе прироста не было.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Московской области, Забайкальском крае, Смоленской области, Брянской области, Республике Северная Осетия и Республике Калмыкия прирост составил 0,2%.

По состоянию на вторник, 18 августа, в мире коронавирусом заразились более 21,8 млн человек. Более 774 тыс. умерли, более 13,8 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5 438 325 человек, на втором Бразилия — 3 359 570, на третьем Индия — 2 702 681.

В России на сегодняшний день выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 6527.