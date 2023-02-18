Началась сборка третьего стратегического ракетоносца ТУ-160М

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

ТУ-160М

В России начали собирать третий по счету стратегический ракетоносец ТУ-160М новой постройки, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Первый из них уже совершил несколько полетов.

Первый самолет уже совершил несколько полетов. Вторая машина отправлена на летную станцию, сейчас идет сборка третьего Ту-160М, — заявил источник агентства.

Первый стратегический ракетоносец Ту-160М завершил программу заводских испытаний в конце прошло года. В рамках полета, как отмечает агентство, были выполнены маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем, двигателей и оборудования.

Накануне два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30.

17 января два стратегических бомбардировщика Ту-160 («Белый лебедь») выполнили плановый десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Летчики дальней авиации ВС РФ выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями, Тихим океаном.