Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе произошел пожар на военном полигоне, в результате которого перекрыли трассу «Таврида». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших при обстреле населенных пунктов, а Telegram-канал Mash узнал, что пенсионер нашел в лесу беспилотник самолётного типа в 17-м микрорайоне Зеленограда. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.
Что известно о пожаре в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в Кировском районе возник пожар на военном полигоне. В результате перекрыли трассу «Таврида» со 118-го по 130-й км. По его словам, в связи с инцидентом эвакуируют жителей четырех населенных пунктов, в общей сложности 2,2 тысячи человек. По данным МЧС Крыма, речь идет о селах Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. В каждом из этих населенных пунктов, а также в пунктах временного размещения дежурят бригады скорой помощи. Аксенов отметил, что причины пожара на полигоне установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки.
«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — заявил Аксенов.
Глава Крыма добавил, что помощь в устранении последствий инцидента не требуется. Он призвал жителей соблюдать спокойствие. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что из-за перекрытой трассы «Таврида» водители могут проехать через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Железная дорога и паромная переправа работают в штатном режиме, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
Как ВСУ обстреляли ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что 18 июля в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека — в Кировском районе Донецка и во Владимировке Волновахского района. Кроме того, семь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Старомихайловке. Среди них 17-летний юноша. По словам Пушилина, в результате обстрела повреждения получили девять жилых домов в Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой, а также пять объектов гражданской инфраструктуры, включая две школы и больницу.
Где упал беспилотник в Курской области
Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Курской области. По информации канала, атаке подвергся машинный двор ООО «Победа» в деревне Елизаветовка. В результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет. Министерство обороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию.
SHOT отмечает, что машинный двор предприятия, находящегося в 400 метрах от границы с Украиной, уже подвергался обстрелам минами калибра 120 мм со стороны ВСУ. Тогда обошлось без разрушений.
Сколько дронов нашли недалеко от Москвы
Telegram-канал Mash сообщил, что пенсионер нашел в лесу беспилотник самолётного типа в 17-м микрорайоне Зеленограда. По информации канала, 82-летний местный житель обнаружил на земле серый полутораметровый БПЛА с четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев. Пенсионер вызвал экстренные службы, на месте работают оперативники и саперы.
Два беспилотника с камерами упали в Московской области. По информации SHOT, первый коптер с двойной камерой обнаружили в Люберцах, недалеко от промзоны. Он упал на участок дома. Второй БПЛА рухнул недалеко от Домодедово. Местный житель заметил его на дороге, когда гулял с собакой. Оба дрона отправлены на экспертизу. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.
Сколько человек пострадало при обстрелах Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Нехотеевка, а по селу Журавлевка — 15. По его словам, в селе Наумовка украинские военнослужащие сбросили две гранаты с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, всего зафиксировано два прилета, пострадавших нет.
Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе по селу Кукуевка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка — два минометных снаряда. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет. В селе Вериговка ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство неустановленного образца, пострадавших нет. Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка — зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал, однако повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены кровля, хозпостройка и забор.
«В Грайворонском городском округе в селе Дроновка атаковал дрон-камикадзе противника. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка. Обошлось без последствий», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино. Всего зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Также Гладков сообщил, что по поселку Ленинский ВСУ выпустили шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три минометных и один артиллерийский снаряд, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — три минометных снаряда, по пропускному пункту «Шебекино» — семь артиллерийских снарядов. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.
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