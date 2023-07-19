На полигоне в Крыму гремят мощные взрывы: как ВСУ атакуют РФ 19 июля Новые подробности атак ВСУ

Фото: Михась Сибилевский/ТАСС

Россия. Республика Крым. Пожар на войсковом полигоне в Кировском районе

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Кировском районе произошел пожар на военном полигоне, в результате которого перекрыли трассу «Таврида». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших при обстреле населенных пунктов, а Telegram-канал Mash узнал, что пенсионер нашел в лесу беспилотник самолётного типа в 17-м микрорайоне Зеленограда. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о пожаре в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в Кировском районе возник пожар на военном полигоне. В результате перекрыли трассу «Таврида» со 118-го по 130-й км. По его словам, в связи с инцидентом эвакуируют жителей четырех населенных пунктов, в общей сложности 2,2 тысячи человек. По данным МЧС Крыма, речь идет о селах Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. В каждом из этих населенных пунктов, а также в пунктах временного размещения дежурят бригады скорой помощи. Аксенов отметил, что причины пожара на полигоне установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки.

«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — заявил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что помощь в устранении последствий инцидента не требуется. Он призвал жителей соблюдать спокойствие. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале сообщил, что из-за перекрытой трассы «Таврида» водители могут проехать через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Железная дорога и паромная переправа работают в штатном режиме, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Как ВСУ обстреляли ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что 18 июля в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека — в Кировском районе Донецка и во Владимировке Волновахского района. Кроме того, семь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Старомихайловке. Среди них 17-летний юноша. По словам Пушилина, в результате обстрела повреждения получили девять жилых домов в Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой, а также пять объектов гражданской инфраструктуры, включая две школы и больницу.

Где упал беспилотник в Курской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Курской области. По информации канала, атаке подвергся машинный двор ООО «Победа» в деревне Елизаветовка. В результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет. Министерство обороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию.

SHOT отмечает, что машинный двор предприятия, находящегося в 400 метрах от границы с Украиной, уже подвергался обстрелам минами калибра 120 мм со стороны ВСУ. Тогда обошлось без разрушений.

Сколько дронов нашли недалеко от Москвы

Telegram-канал Mash сообщил, что пенсионер нашел в лесу беспилотник самолётного типа в 17-м микрорайоне Зеленограда. По информации канала, 82-летний местный житель обнаружил на земле серый полутораметровый БПЛА с четырьмя винтами и двухметровым размахом крыльев. Пенсионер вызвал экстренные службы, на месте работают оперативники и саперы.

Два беспилотника с камерами упали в Московской области. По информации SHOT, первый коптер с двойной камерой обнаружили в Люберцах, недалеко от промзоны. Он упал на участок дома. Второй БПЛА рухнул недалеко от Домодедово. Местный житель заметил его на дороге, когда гулял с собакой. Оба дрона отправлены на экспертизу. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

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Сколько человек пострадало при обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Нехотеевка, а по селу Журавлевка — 15. По его словам, в селе Наумовка украинские военнослужащие сбросили две гранаты с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, всего зафиксировано два прилета, пострадавших нет.

Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе по селу Кукуевка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка — два минометных снаряда. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет. В селе Вериговка ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство неустановленного образца, пострадавших нет. Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка — зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал, однако повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены кровля, хозпостройка и забор.

Фото: t.me/vvgladkov

«В Грайворонском городском округе в селе Дроновка атаковал дрон-камикадзе противника. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе из гранатомета обстреляна окраина села Поповка. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино. Всего зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела пострадали пять человек, их госпитализировали с осколочными ранениями.

Также Гладков сообщил, что по поселку Ленинский ВСУ выпустили шесть минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три минометных и один артиллерийский снаряд, по селу Терезовка — восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — три минометных снаряда, по пропускному пункту «Шебекино» — семь артиллерийских снарядов. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

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