На «Госуслугах» вернули функцию удаления профиля На «Госуслугах» онлайн снова стала доступна функция удаления профиля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Возможность удаления профиля на портале «Госуслуги» теперь снова доступна онлайн. Удаление учетной записи возможно через мобильное приложение или на веб-сайте «Госуслуг».

Ранее эта функция стала недоступной, и пользователи сталкивались с сообщениями об ошибке при попытке удалить профиль в приложении и на сайте. Министерство цифрового развития России заявило, что отключение этой возможности было связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не будет считаться уклонением от службы в армии и никакой ответственности за это не последует. Так он отреагировал на слова коллеги из парламента Юрия Швыткина о том, что удаление учетной записи с сервиса, чтобы не получить повестку, будет считаться уклонением.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что использование электронных способов оповещения граждан о призыве на военную службу избавило ведомство от волокиты и бюрократизма. По словам главы оборонного ведомства, цифровизация учета граждан улучшила эффективность призыва.

При этом 3 апреля в военном комиссариате Москвы заявили, что не занимаются распространением повесток в электронном виде, хотя до этого о внедрении нового способа вручения повесток рассказывал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.