МВД России объявило в розыск командующего ВСУ МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка

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Александр Павлюк

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк объявлен в розыск, сказано в базе МВД России. Отмечается, что он проходит по уголовной статье. Какой именно — не уточняется.

Павлюк Александр Алексеевич. Дата рождения: 20.08.1970. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется. Должность руководителя Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 год.

До этого Россия объявила действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных МВД РФ. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно, не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Как пояснил крымский сенатор Сергей Цеков, Зеленского объявили в розыск за приказы обстреливать такие мирные города, как Донецк и Белгород. По его словам, украинского лидера обвиняют в преступлениях против человечества и братоубийственной войне, которую он развязал вместе с НАТО, когда привел Альянс на Украину.