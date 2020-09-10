Синоптики: московское лето закончилось 8 сентября

https://static.news.ru/photo/a4c76f0a-f376-11ea-aff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики сообщили об окончании метеорологического лета в Москве. Оно длилось 95 дней и завершилось 8 сентября.

При этом лето-2020 уступило прошлогоднему сезону, который длился 130 дней. Оно также оказалось короче рекордно тёплого лета 2018 года продолжительностью 145 дней. Такой результат далёк даже от первой пятёрки самых тёплых летних метеорологических сезонов, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

В то же время, утешают специалисты, лето 2020-го оказалось длиннее лета 2017 года. При этом средняя температура воздуха прошедшего сезона превысила климатическую норму на 1,3 градуса. Однако минувшее лето нельзя назвать комфортным из-за частых холодных циклонов и дождей.

В метеорологии летом принято называть период со среднесуточной температурой воздуха, превышающей отметку в +15 градусов. По климату лето в Москве продолжается в среднем 88 дней — с 28 мая по 23 августа.

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