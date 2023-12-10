Мощнейший звездопад украсит небо России Роскосмос: россияне в середине декабря смогут увидеть звездопад Геминиды

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Россияне в середине декабря смогут увидеть звездопад-гигант Геминиды, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Поток можно будет наблюдать вплоть по 17 декабря, а пик его активности придется в ночь на 14 декабря.

В этом году видимость Геминид благоприятная, так как диск полной Луны не мешает своей засветкой наблюдениям. По прогнозам ожидается до 150 метеоров в час. Наблюдать звездопад лучше после 22:00 мск, — рассказали в госкорпорации.

Там пояснили, что этот метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. При этом планета Земля на своей орбите как бы догоняет поток, поэтому скорость звездопада сократится вдвое — примерно до 35 км/с.

В середине ноября жители Земли могли наблюдать пик активности метеорного потока Леониды. Точка вылета метеоров (вспышек в небе) этого потока находилась в созвездии Льва. Леониды являют собой быстрые сияющие метеоры, которые каждый год в ноябре пролетают мимо нашей планеты. Интенсивность меняется от года к году и зависит от плотности потока оставленных кометой Темпеля частиц, через которые проходит Земля.

Метеорный поток Леониды в ночь с 17 на 18 ноября был отлично виден в Москве, Самаре, Набережных Челнах и Краснодаре. В ясном небе можно было разглядеть около 15–20 метеоров за час.