Яркий звездопад вспыхнет в ночном небе над Россией 18 ноября Звездопад Леониды ожидается ночью 18 ноября в восточной части неба над Россией

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Земли в ночь на субботу, 18 ноября, при ясной погоде смогут увидеть пик активности метеорного потока Леониды, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Там отметили, что наилучшим временем для наблюдения станет время после полуночи и до рассвета. Точка вылета метеоров (вспышек в небе) этого потока находится в созвездии Льва.

Ожидается около 15 метеоров в час в зените. Звездопад Леониды лучше наблюдать при ясной погоде под утро (после полуночи и до восхода) над восточным горизонтом, когда созвездие Лев поднимается высоко над ним, — уточнили астрономы.

Леониды являют собой быстрые сияющие метеоры, которые каждый год в ноябре пролетают мимо нашей планеты. Интенсивность меняется от года к году и зависит от плотности потока оставленных кометой Темпеля частиц, через которые проходит Земля. В 1833 году во время самого яркого звездопада Леониды земляне наблюдали в небе тысячи одновременно вспыхивающих огней. Подобное зрелище, по прогнозам ученых, люди снова смогут увидеть лишь в 2099 году.

Ранее стало известно, что Метеорный поток Леониды, который приблизится к Земле в ночь с 17 на 18 ноября, будет отлично виден в Москве, Самаре, Набережных Челнах и Краснодаре. Жителям мегаполисов для этого лучше будет выехать за пределы города на открытую местность — при ясном небе можно будет разглядеть около 15–20 метеоров за час. В Санкт-Петербурге, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске ожидается облачность, поэтому звездопад разглядеть не удастся.

Около полуночи 3 ноября россияне наблюдали противостояние Юпитера — необычное астрономическое событие, когда после захода Солнца Земля оказалась на одной линии с газовым гигантом. Небесное событие можно было увидеть невооруженным глазом.