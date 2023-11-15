Стало известно, в каких регионах будет видно метеорный поток Леониды Жители Москвы и Самары смогут увидеть метеорный поток Леониды

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Метеорный поток Леониды, который приблизится к Земле в ночь с 17 на 18 ноября, можно будет увидеть в Москве, Самаре, Набережных Челнах и Краснодаре, рассказали специалисты «Яндекс.Погоды». Они отметили в беседе с LIFE.ru, что жителям мегаполисов для этого лучше будет выехать за пределы города на открытую местность.

Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением. Чтобы посмотреть на метеоры, нужно будет выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, — отметили эксперты.

При ясном небе можно будет разглядеть около 15–20 метеоров за час. В Санкт-Петербурге, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске посмотреть на метеорный поток вряд ли удастся. Там ожидается пасмурная погода.

Ранее стало известно, что российские ученые во время полета биоспутника «Бион-М2» проведут эксперимент. Они посадят в искусственный метеорит различные микроорганизмы и проверят, могут ли они пережить вхождение в атмосферу Земли. Таким образом будет изучаться выживаемость таких микроорганизмов, которые не требуют кислорода для роста, но чувствительны к температуре окружающей среды.