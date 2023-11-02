Ученые проверят, какие микроорганизмы могли «прилететь» на Землю из космоса

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Российские ученые во время полета биоспутника «Бион-М2» проведут эксперимент — они посадят в искусственный метеорит различные микроорганизмы и проверят, могут ли они пережить вхождение в атмосферу Земли, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. По его словам, будет изучаться выживаемость таких микроорганизмов, которые не требуют кислорода для роста, но чувствительны к температуре окружающей среды.

Эксперимент Метеорит. Задачи: Оценка биологической активности и изменений генетических характеристик биообъектов в минеральной толще имитатора метеорита при прохождении плотных слоёв атмосферы и сопутствующем разогреве и плавлении, — отмечается в презентации Ильина, которую он представил на научном совете института.

Ученый рассказал, что капсулы с микроорганизмами из коллекций ИМБП, МГУ разместят на «Бионе-М2». Кроме того, Федеральный сибирский университет готов предоставить из своей коллекции экстремофилов — существ, которые могут жить и размножаться в особо суровых условиях. Также в эксперименте будут использованы спорообразующие мезофильные микроорганизмы.

Опыт будет проводиться уже в третий раз. По результатам одного из предыдущих, из 200 различных микроорганизмов, встречающихся на нашей планете, два вида смогли выжить при вхождении «метеорита» в атмосферу.

Ранее российским ученым удалось вырастить арбузы на антарктической станции «Восток». Полярники собрали урожай из восьми плодов с шести растений разных сортов.