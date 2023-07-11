В Минобороны РФ сообщили о провальном наступлении ВСУ на трех направлениях МО РФ: ВСУ предприняли неудачные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли провальные попытки наступления на трех направлениях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Атака ВСУ на Донецком направлении была отражена российской авиацией и артиллерией. Подразделения Южной группировки войск предотвратили наступление украинской армии в районе девяти населенных пунктов. В Минобороны РФ добавили, что противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

В ходе боевых действий уничтожены до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, — сообщили в ведомстве.

Атаку на Краснолиманском направлении отразили подразделения группировки войск «Центр». Было ликвидировано более ста украинских военнослужащих, несколько боевых машин и два танка.

На Южно-Донецком направлении успешную операцию провела группировка войск «Восток». Наступление ВСУ было предотвращено в районе Ровнополя. ВС РФ вынудили противника отойти на исходные позиции.

Ранее стало известно о подробностях боестолкновения в районе Работино на Запорожском направлении. За прошедшие сутки российским военным удалось уничтожить 15 единиц западной бронетехники.