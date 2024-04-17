Миссия выполнена: в Совфеде подвели итоги службы миротворцев РФ в Карабахе Сенатор Бондарев: миссия российских миротворцев в Карабахе полностью выполнена

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Возвращение российских миротворцев домой — радостное событие, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев. Он назвал их миссию в Карабахе полностью выполненной и напомнил, что решение о досрочном выводе принято совместно высшим руководством России и Азербайджана.

Выражаю искреннюю надежду, что тем самым карабахский конфликт будет считаться урегулированным и исчерпанным. Миссию, возложенную на российских миротворцев, считаю выполненной в полном объеме, а их досрочное возвращение домой — радостным событием для родных и близких, — отметил генерал-полковник.

Бондарев отметил, что армянские власти признают отсутствие претензий на территорию Азербайджана. Он напомнил, что накануне представители Еревана сами заявили об этом, выступая в Международном суде ООН, где рассматривались возражения Азербайджана по одному из исков Армении.

Представитель Еревана Егише Киракосян заявил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена созданию условий для крепкого и долгосрочного мира, — подчеркнул Бондарев.

В среду стало известно о начале вывода миротворцев из Азербайджана. По данным азербайджанских СМИ, первый состав и военная техника миротворческого контингента, находившегося в Карабахе по соглашению 2020 года, покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил достоверность этих сообщений.

В Сети уже появились первые видео, на которых запечатлен процесс вывода. На опубликованных каналом «Звезда» кадрах миротворцы загружают вещи в грузовые автомобили, а после колонной уезжают к железнодорожной станции.