Армения в ООН отвергла территориальные претензии к Азербайджану

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Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану, заявил представитель армянской делегации Егише Киракосян на заседании Международного суда ООН. По его словам, которые приводит РИА Новости, Ереван заинтересован в создании условий для прочного мира.

У Армении нет претензий на территорию Азербайджана, она также привержена созданию условий для подлинного и прочного мира, — сказал Киракосян.

Дипломат отметил, что Баку определяет позицию Еревана по правам человека как вызов суверенитету или территориальной целостности страны.

Ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что страна вернула Армении всех задержанных военнослужащих, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Замглавы МИД подчеркнул, что их продолжающийся арест не имеет ничего общего с расовой дискриминацией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, предложил провести переговоры в республике. Глава государства утверждает, что Астана приветствует стремления сторон к урегулированию конфликта.